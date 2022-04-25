В Казани пройдут четыре дипломных спектакля студентов театральных вузов Москвы

С 26 по 29 апреля в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоятся четыре дипломных спектакля студентов ведущих театральных вузов Москвы. Казанские зрители благодаря столичному проекту «Старт в будущее» увидят постановки учащихся Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, Российского института театрального искусства — ГИТИСа, Театрального института имени Бориса Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова и Школы-студии МХАТ.

Всего на суд казанских зрителей будут представлены четыре постановки: «Доходное место», «Достоевский....», «Дикарь» и «Самое главное».

«Мы надеемся, что фестиваль станет возможностью увидеть то, что есть в наших творческих вузах. Начиная с 2019 года в рамках реализации национального проекта „Культура“ создано 18 центров непрерывного повышения квалификации на базе творческих вузов в России. В этом году создаются центры прототипирования в тех вузах, которые представлены в рамках фестиваля. Они позволяют нашим молодым и продвинутым студентам создавать свои творческие продукты и предлагать их для того, чтобы каждый из нас мог приобщиться к культуре», — заметила директор департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Светлана Ермакова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам президента Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимира Малышева, идея фестиваля проста — представить широкой общественности спектакли, которые представляют собой высокохудожественную ценность, и тех артистов, которые достойны выступить не только в стенах своего родного вуза в рамках дипломной работы, но и на других площадках.

«Мне кажется, лучшим спектаклям нужно давать такую жизнь. Было бы здорово, если такая возможность выпадала ежегодно», — отметил он и добавил, что проект мог бы стать и своеобразной ярмаркой вакансий.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фестиваль станет местом проведения мастер-классов и творческих встреч с известными режиссерами, продюсерами и педагогами. Среди них — заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа Айдар Закиров, доцент кафедры актерского мастерства и сценречи ВГИКа Ксения Кузнецова, народный артист РФ, кинорежиссер Владимир Фокин, заслуженная артистка РФ Юлия Авшарова, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий и другие.

Занятия пройдут по направлениям «Сценическое движение», «Сценическая речь», «Драматический актер на съемочной площадке» и «Актерское мастерство».

«Благодаря образовательной части проекта наши выпускники и действующие студенты имеют уникальную возможность поучаствовать в мастер-классах, проводимых мэтрами театрального искусства. Надеюсь, что старт проекта будет успешен и в последующем он ежегодно будет проводиться на территории нашей республики», — подчеркнула первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Встречи будут организованы сразу на трех площадках — в стенах Казанского государственного института культуры, Культурно-досугового комплекса имени Ленина и Национальной библиотеки.

По мнению организаторов, реализация фестиваля «Старт в будущее» даст новые творческие связи, сделает его площадкой для создания необходимых условий для сотрудничества и обмена опытом среди студенческого театрального движения.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Проект реализуется некоммерческой организацией «Ассоциация учебных заведений искусства и культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерством культуры Республики Татарстан, ФГБОУ ВО Казанский государственный институт культуры, Министерством культуры Российской Федерации, ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».