В районе «Фермы-2» в Казани планируют построить 7 жилых комплексов

В Казани пройдут общественные обсуждения по застройке территории «Фермы-2», где могут появиться семь жилых комплексов с 23-этажными домами комфорт- и бизнес-классов. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы Татарстана.

Согласно документу, общественные обсуждения проекта планировки территории «Фермы-2» должны пройти с 18 ноября по 23 декабря.

Территория строительства с севера ограничена Фермским лесом и ул. Рауиса Гареева, с востока и юго-востока – овражным лесным массивом, с юга и юго-запада – улицей братьев Батталовых, с северо-запада – Фермским шоссе. Ее площадь в проектных границах составляет 74 га. На них планируется построить семь жилых комплексов и два многоквартирных дома высотой от 5 до 23 этажей, комфорт- и бизнес-классов.

Также проектом предусмотрена блокированная жилая застройка высотой в 2-3 этажа площадью в 5,2 тыс. квадратных метров, а также строительство школы на 1,5 тыс. мест, двух детских садов и других объектов.

Застройку предполагается вести в шесть очередей.