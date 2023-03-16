В Казани в преддверии каникул юным пешеходам напомнили о правилах безопасности на дорогах

Госавтоинспекция Казани вместе с сотрудниками ПДН, Союзом отцов и юными инспекторами движения в преддверии весенних каникул провели мероприятие «На дороге юный пешеход», сообщили в ведомстве.

Акция нацелена на профилактику нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.

В процессе мероприятия детям напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах и о том, что необходимо использовать одежду со светоотражающими элементами в темное время суток.

Взрослых призвали не пренебрегать правилами безопасного поведения на дороге и каждый день напоминать детям о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

Участникам мероприятия вручили тематические памятки по БДД и световозвращающие брелоки, которые предоставили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».