В Казани в преддверии Дня соцработника чествовали специалистов отрасли

В преддверии Дня соцработника в татарском театре им. К. Тинчурина прошел концерт, на котором также торжественно чествовали специалистов отрасли.

Как сообщили в Минтруда РТ, накануне профессионального праздника наградили победителя премии им. Т. В. Калимуллиной на звание лучшего руководителя дома-интерната для престарелых и инвалидов, дома-интерната, подведомственного министерству занятости и соцзащиты республики, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства. Ею стала директор Муслюмовского дома-интерната для престарелых и инвалидов Гульнар Шакирянова.

Напомним, Татьяна Калимуллина, чье имя носит премия, ранее была директором Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На сегодняшний день премию им. Калимуллиной присуждают за эффективный и инновационный менеджмент в учреждении, а также за внедрение и использование эффективных социальных технологий в работе с получателями соцуслуг и персоналом.

Отметим, что День соцработника отмечают каждый год 8 июня. Это профессиональный праздник людей, чья работа невероятно важна и требует как обширных знаний, так и большого сердца.

«Быть социальным работником — это призвание. Социальные работники оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Они всегда рядом с подопечными, деля с ними радость и печаль, счастливые моменты и трудности», - говорится в сообщении Минтруда РТ.

фото: Минтруд РТ