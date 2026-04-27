В Казани в преддверии 9 Мая запустят «Трамвай Победы»

В Казани 7 и 8 мая запустят «Трамвай Победы». В эти дни вагон маршрута №5, курсирующий по проспекту Победы, превратится в интерактивную площадку, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

Пассажиров ждет тематическая программа, подготовленная артистами культурного центра «Сайдаш». Они выступят в роли проводников в атмосферу 1940-х годов. По задумке организаторов, поездка станет не просто транспортным рейсом, а полноценным историческим погружением.

В салоне трамвая прозвучат композиции военных лет. Жители и гости столицы Татарстана смогут не только послушать знакомые мелодии, но и принять участие в совместном исполнении песен и танцевальных номеров.

Абзалов также рассказал, что 22 апреля в городе стартовали акции «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика». Активисты молодежных общественных организаций раздают символы памяти жителям и гостям города на улицах и в парках, в том числе в Парке Победы.

Кроме того, там в ежедневном режиме работает аудиогид «Шаги Победы» – аудиоэкскурсия проходит по всем знаковым местам мемориальной территории.