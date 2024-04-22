В Казани в преддверии 9 мая пройдут более 130 различных патриотических мероприятий

В Казани в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведут около 130 мероприятий. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«День Победы – праздник, объединяющий поколения. Для нашего города, города трудовой доблести, этот день имеет особое значение <…> Но 9 Мая – это не только торжественные мероприятия, это повод еще раз проявить заботу, внимание и выразить благодарность участникам и свидетелям военных лет. Поэтому вопросом особой важности для нас является всесторонняя поддержка ветеранов», – отметила докладчица.

На сегодняшний день в Казани проживают 3230 ветеранов: это инвалиды, труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной войны. Из них непосредственно участники войны – 172 человека. Условия их жизни и быта, вопросы пенсионного и медицинского обслуживания находятся в особой зоне внимания городских служб, администраций районов, руководителей предприятий и представителей здравоохранения.

Так, до 25 апреля завершится диспансеризация ветеранов, по итогам которой в случае необходимости вне очереди проведут офтальмологические операции, слухо- и зубопротезирование. Для этих целей выделили специальные палаты с улучшенными условиями – 78 палат на 126 коек.

В преддверии праздника городские власти будут поздравлять ветеранов – участников войны, вручат им подарочные наборы от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и поздравительные открытки от мэра Казани Ильсура Метшина.

Также к празднованию Дня Победы в каждом районе Казани запланированы концерты для ветеранов и флешмобы «Вальс Победы». А в рамках акции «Парад у дома ветерана» 8 мая организуют праздничный проезд исторической военной техники по районам города. По пути следования автоколонна будет останавливаться у домов ветеранов Великой Отечественной войны, а участники заезда поздравят их с Днем Победы.

Ко Дню Победы в Казани запланированы различные митинги, концерты, акции, спортивные соревнования, выставки, конкурсы и классные часы. Так, с 25 апреля в районах города пройдут памятно-мемориальные мероприятия, 1 мая состоится возложение цветов к стеле «Казань – город трудовой доблести», а 8 мая запланирован большой торжественный митинг у памятников жителям блокадного Ленинграда и павшим воинам в парке у ДК им.Саид-Галиева.

26 апреля в Казани стартует всероссийская акция «Георгиевская лента». Ежедневно активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут вручать горожанам символы доблести и героизма. Акция начнется на улице Баумана и будет продолжена в городских парках и скверах до 9 мая включительно.

В этом году в Казани продолжатся акции «Поем двором» и «Окна Победы». Город традиционно присоединится к международным акциям «Сад памяти» и «Диктант Победы».

С 29 по 30 апреля в центре «Патриот» пройдет Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи «Равнение на Победу». А с 30 апреля по 10 мая в Казани будет организован военно-спортивный сбор «Наследники Победы», церемония открытия которого состоится на площади 1 Мая.

4 мая на территории парка ЖК «Светлая долина» состоится праздничное мероприятие «Дорога к Победе» в формате музея под открытым небом с историческими зонами и полевой кухней, мастер-классами и праздничным концертом.