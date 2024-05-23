В Казани в поселке Царицыно построят дорогу для организации кольцевого движения

В Казани, в поселке Царицыно, появится новый отрезок автодороги. За счет него организуют кольцевое движение, которое поможет разгрузить от машин перекресток улицы Академика Губкина и проспекта Победы. Данный проект постановления исполкома пока что находится на антикоррупционной экспертизе.

Отрезок затронет улицы Коновалова и дойдет вплоть до моста через реку Ноксу. Из проекта следует, что дорога будет иметь две-три полосы для движения. Ширина одной такой — 3,5 м, а тротуара — 1,5−2,2 метра. При этом максимальная разрешенная скорость движения автомобилей — не более 40 км/ч.

Интересно, что для строительства дороги частично изымут ряд территорий по адресам: ул. 1-я Владимирская, 34 и ул. Академика Губкина, 87. Еще на улице Академика Губкина полностью заберут участки, где стоят дома №126 и 128. Также по проекту должны переустроить сети водо- и электроснабжения, связи и надземного газопровода.