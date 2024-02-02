В Казани в первый рейс отправился новый автобус-гармошка

Фото: kzn.ru

Сегодня в столице Татарстана в первый рейс по маршруту №36 «Вещевой рынок» — «Осиново» отправился новый автобус-гармошка «МАЗ 216». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Средняя пассажировместимость нового автобуса — 161 человек, максимально он может перевозить до 200 пассажиров, тогда как обычные автобусы — только до 90 человек. Имеются сидячие места для 42 пассажиров, в том числе четыре места для людей с инвалидностью.

Из плюсов автобуса-гармошки городская администрация упоминает плавный ход, платформы для въезда и выезда инвалидных колясок, просторный салон с удобными поручнями и кнопками вызова водителя, кондиционеры.

Фото: kzn.ru

Выпуск на дороги нового автобуса должен повысить качество транспортного обслуживания жителей поселка Осиново и микрорайона «Салават Купере». Если тестовая эксплуатация окажется удачной, Казань закупит еще несколько таких машин.

Помимо прочего, в период снегопадов «МАЗ 216» показывает лучшую проходимость, чем автобусы средних размеров. Новую машину показали мэру Казани Ильсуру Метшину.

«Давайте протестируйте, производитель нам достаточно хорошо известен. У нас 380 автобусов МАЗ“ трудятся на дорогах города, обслуживая пассажиров. Безусловно, такая [машина], в народе называемая „гармошка“, нужна на таких направлениях, как „Салават Купере“, Дербышки», — подчеркнул глава города.

Фото: kzn.ru

Директор МУП «ПАТП №2», которое закупило автобус, Альберт Мухаметшин рассказал, что низкопольные машины этой марки пользуются популярностью в Санкт-Петербурге и Минске. При эксплуатации автобуса будет проанализировано количество пассажиров, после чего будет решаться вопрос о приобретении в дальнейшем дополнительных единиц транспорта для использования на других маршрутах.

Наземный транспорт Казани курсирует по 75 маршрутам: 56 автобусным, девяти трамвайным и десяти троллейбусным. Всего автопарк наземного городского транспорта столицы РТ насчитывает 733 единицы (включая и новый «МАЗ 216»).

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов вручил муниципалитетам Татарстана 40 пассажирских автобусов.

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