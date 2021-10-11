В Казани в переписи населения задействуют свыше 2,7 тыс. человек

Для проведения Всероссийской переписи населения в Казани задействуют более 2,7 тыс. человек. В это число войдут сами переписчики, работники МФЦ и контролеры. Такие данные на деловом понедельнике привел заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

«На территории Казани в переписи задействуют 2 718 человек. Это 2,3 тыс. переписчиков на счетных участках, 386 контролеров, 12 инструкторов с функциями переписчиков в МФЦ, а также десять уполномоченных», — сообщил Шакиров.

Он отметил, что впервые перепись населения пройдет при поддержке добровольческого сообщества. Волонтеры будут консультировать и информировать жителей о процедуре.

«На сегодняшний день уже 116 казанцев подали заявки на участие в переписи в качестве волонтеров», — добавил докладчик.

В заключение Ильдар Шакиров подчеркнул, что вся процедура предстоящей переписи продумана так, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность данных. А сами итоговые данные будут обрабатываться в обезличенной форме. Предварительные результаты планируется опубликовать в IV квартале 2022 года.

«Это главное общенациональное мероприятие. И большое значение имеют ответы каждого человека — независимо от того, к какой социальной группе он относится», — подытожил замруководителя исполкома Казани.