В Казани в парке Чёрное озеро прошла акция «Георгиевская ленточка»

Сегодня в казанском парке Черное озеро прошла акция «Георгиевская ленточка». Раздача ленточек продлится до 10 мая. В эти дни волонтеры будут вручать символ Великой Победы всем желающим. Всего в Татарстане планируется распространить порядка 45 тысяч георгиевских ленточек, из которых 10 тыс. – в Казани.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Активное участие в акции принимают представители «Молодой гвардии». Они не только раздают ленточки, но и рассказывают жителям города об их символике. Горожанам напоминают о правильном ношении ленты как знака уважения к подвигу ветеранов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Сегодня мы проводим акцию по раздаче георгиевских ленточек. Ее старт состоялся 22 апреля на Кремлевской набережной, где была развернута масштабная георгиевская лента длиной 300 метров. С момента запуска акции она проходит ежедневно. Активисты выходят на улицы города – на Баумана, Кремлевскую набережную, Петербургскую и раздают георгиевские ленточки, поздравляя жителей с приближающимся праздником», – рассказала «Татар-информу» руководитель аппарата Казанского местного отделения МГЕР Ирина Дуплинская.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Дуплинская отметила, что для молодежи эта акция особенно важна. По ее мнению, необходимо объяснять, что 9 мая – это не просто дата, а часть истории и общей памяти, которую нужно сохранять.

«При этом мы не просто вручаем символ, а обязательно говорим о его значении, напоминая о важности Дня Победы. Для нас важно не просто вручить ленточку, а донести ее смысл. Это символ памяти, который объединяет поколения», – сказала Ирина Дуплинская.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Чувствуется, что приближается важная дата. Люди становятся более внимательными друг к другу, вспоминают о прошлом. Это хорошая акция, она объединяет и дает возможность еще раз задуматься о значении Дня Победы и о том, как важно бережно относиться к истории», – отметил житель Казани Алексей.