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Общество 3 сентября 2026 17:48

В Казани в октябре на неделю ограничат движение по улице Хади Такташа

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В Казани с 4 по 10 октября временно ограничат движение и парковку транспорта на участке улицы Хади Такташа. Ограничения связаны с проведением Всероссийского совещания с руководителями органов ЗАГС субъектов России.

С 20:00 4 октября до 23:59 10 октября при необходимости будет перекрыта улица Хади Такташа на участке от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова в обоих направлениях.

Ограничения также затронут остановочные карманы на улице Марселя Салимжанова.

#ограничение движения в казани #ограничение движения транспорта
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