В Казани в очередной раз пройдет акция «Лапа дружбы» по пристройству собак

В воскресенье, 5 июня, в Горкинско-Ометьевском лесу Казани состоится благотворительная акция «Лапа дружбы», где жители города смогут взять себе собак из числа подопечных приюта «Зооцентр». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Вниманию пришедших на акцию будут представлены десять животных в возрасте от двух месяцев до двух-трех лет. Это один мальчик по кличке Актәпи и девять девочек — Амели, Дымка, Бэйли, Стефания, Джули, Крапинка, Рута, Брауни, а также одна пока еще безымянная, кличку для нее смогут выбрать казанцы.

Большинство из щенков стерилизованы. Трем щенкам после достижения возраста шести — восьми месяцев будет сделана бесплатная операция в приюте для собак, пояснили в «Зооцентре».

Работники приюта расскажут посетителям акции о питомцах, а желающие смогут оставить на «Столе добра» корм, лекарства и другие вещи, в которых чаще всего нуждаются собачьи приюты. Будет работать ярмарка-продажа натурального корма и лакомств для животных. Взявшим собаку из приюта подарят питание для питомца на неделю, добавили в Дирекции парков и скверов Казани.

В 10.00 состоится сбор участников на площадке для выгула собак. На 11.00 запланирована лекция об уходе за собакой от специалистов груминг-салона. В 12.30 пройдет показательное выступление с дрессировкой собаки, а в 13.00 — лекция кинолога Марии Ткачевой «Приемная собака: как помочь адаптироваться в семье».