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Новости Татарстана и Казани
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В Казани в ноябре проведут ярмарки вакансий для безработных жителей города
В ноябре для жителей Казани, которые находятся в поиске работы, проведут ярмарки вакансий. Организатор мероприятия – Центр занятости населения города. Всего планируется семь таких ярмарок и еще столько же Дней работодателей. На встречах кандидаты на работу смогут узнать, какие рабочие места свободны и получить консультацию от специалиста.
Первая ярмарка пройдет 8 ноября с 10:00 до 12:00. Место проведения – Центр занятости населения по Кировскому и Московскому районам. Адрес – ул. Гагарина, 46. К слову, в этом же центре проведут ярмарки 15 и 28 ноября с 10:00 до 12:00. Подробнее можно узнать по телефону: +7(843)564-58-72.
Жители районов Авиастроительный и Ново-Савиновский смогут посетить ярмарку 10 ноября с 10:00 до 12:00. Адрес районного центра занятости – пр. Ибрагимова, 41. Также в этом центре пройдет ярмарка вакансий 25 ноября с 10:00 до 12:00. Вся дополнительная информация доступна по номеру: +7(843)560-88-98.
Далее, 15 ноября, ждет ярмарка жителей Вахитовского и Приволжского районов. Время для встречи – с 9:00 до 11:00. Адрес проведения консультаций – ул. Братьев Касимовых, 22/7. Всю справочную информация можно спросить по телефону: +7(843)224-86-83.
В отделении Центра занятости населения по Советскому району помощь с трудоустройством окажут 16 ноября. Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00. Адрес проведения события: ул. Р. Зорге, 102. Все подробности можно узнать по телефону: +7(843)205-54-53.
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