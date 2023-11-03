В Казани в ноябре пройдет конкурс профмастерства среди студентов-медиков

В Казани с 8 по 12 ноября пройдет конкурс профессионального мастерства #ТрудКрут среди медицинских студенческих отрядов со всей России. Он посвящен 60-летию студенческих отрядов Татарстана и состоится в рамках 64-го Всероссийского слета студотрядов.

Площадкой проведения конкурса станет Казанский государственный медуниверситет. В нем примут участие 45 студентов-медиков из 15 региональных отделений, в том числе из Республики Беларусь. Конкурс состоит из двух этапов: творческого под названием «Конкурс капитанов» и практического, который включает в себя четыре модуля.

«Конкурс капитанов» пройдет 10 ноября. Он подразумевает короткое выступление, задача капитанов – информативно и доступно представить свои научные исследования, проекты и разработки в здравоохранении.

Практическая часть конкурса состоится 11 ноября. Для этого мероприятия кафедра симуляционных методов обучения и кафедры анестезиологии и реаниматологии, медицины катастроф совместно смоделировали станции для демонстрации практических умений и решения нестандартных ситуаций, максимально приближенных к реальности.

Участники конкурса продемонстрируют свои способности как медицинского персонала на четырех модулях:

Осуществление ухода за пациентом в условиях медицинской организации (стационар)

Осуществление ухода за пациентом в условиях медицинской организации (поликлиника)

Осуществление ухода за пациентом в домашних условиях

Первая помощь при неотложном состоянии

Приглашенные эксперты будут оценивать коммуникативные способности участников, инновации и творческий подход в решение поставленных задач.

По итогам двух этапов конкурса будут определены лучшие представители студенческих медицинских отрядов, продемонстрировавшие свои профессиональные навыки, сообщает пресс-служба КГМУ.

Движение студенческих отрядов берет начало в 1959 году, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились на освоение целины в Казахскую ССР.

На сегодня студенческие отряды ведут работу по девяти направлениям, в том числе медицинском. Студенческие медицинские отряды ежегодно работают в детских оздоровительных лагерях, крупных межрегиональных клинико-диагностических центрах, санаториях и профилакториях, медицинских организациях здравоохранения в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

Ежегодно, после окончания трудового семестра, в одном из городов России проходит Слет студенческих отрядов и собирает на своих площадках лучших участников движения.