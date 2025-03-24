В Казани в новом учебном году за парты сядут порядка 17,5 тыс. первоклашек

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В новом учебном году в Казани в первый класс пойдут порядка 17,5 тыс. детей. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Прием в первый класс будет идти в два этапа: первый продлится с 1 апреля по 30 июня. Он предназначается для детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, имеющих преимущественное право на зачисление. Во втором этапе, который пройдет 6 июля – 5 сентября, подать заявления смогут родители детей, не проживающих на закрепленной территории.

«Родители будущих первоклассников традиционно имеют несколько способов подачи документов: портал госуслуг РТ или РФ, отправка документов через почту России и личное посещение образовательной организации. Обращаем внимание, что заявления, отправленные на электронную почту школы, не рассматриваются, поэтому родителям необходимо использовать только вышеперечисленные официальные способы подачи документов», – подчеркнул Ризванов.

Он также напомнил, что, согласно российскому закону об образовании, детей могут зачислить в первый класс при достижении возраста 6 лет и 6 месяцев до 1 сентября. Однако возможны исключения, но в таких случаях требуется заключение специальной комиссии Управления образования, в состав которой входят педагоги-психологи, логопеды и другие специалисты.

фото: скриншот презентации