8 апреля 2026

В Казани в новом Центре фехтования пройдет чемпионат России по фехтованию

Фото: Министерство спорта РТ

В столице Татарстана пройдет чемпионат России по фехтованию среди 600 сильнейших рапиристов, саблистов и шпажистов страны, которые сразятся в личных и командных соревнованиях.

Соревнования примет новый Центр фехтования Казани, который был построен при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Федерации фехтования России. Отметим, это первый турнир, который примет объект после своего открытия.

В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов наград.

Чемпионат России по фехтованию пройдет в Казани в Центре фехтования с 22 по 29 апреля.

В топе
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

7 апреля 2026
Новости партнеров