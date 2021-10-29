В Казани в нерабочие дни изменится расписание трамваев и троллейбусов

В период нерабочих дней с 30 октября по 1 ноября в Казани изменится расписание трамваев и троллейбусов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».

С 1 по 3 ноября транспорт будет ходить по будничному расписанию, с 4-го по 7-е число — по воскресному.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации Президент России Владимир Путин принял решение ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Соответствующий указ глава государства подписал 20 октября.

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