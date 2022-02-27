В Казани в некоторых домах Советского района временно отключат воду

В некоторых домах Советского района столицы Татарстана временно отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Уточняется, что временные неудобства связаны с проведением работ по переврезке водопровода.

С 9 часов 1 марта до 6 часов 2 марта подача воды будет прекращена по следующим адресам: ул.Закиева, 17, 17а, 39, ул.Академика Сахарова, 1, 1б, 13, 13а, б, в, г, 15, 17, 17а, 19, 19а, 29, 31, 31б, в, г, д, 31/1.

Как уточняет пресс-служба, заявки на размещение автоцистерны можно оставлять по телефону: +7(843)231-62-60.