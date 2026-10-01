В Казани в Международный день пожилых открылось большое праздничное мероприятие

Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, проходит сегодня в Центре уникального мастерства в Казани. В программе – выставка изделий народных промыслов, мастер-классы по персидской каллиграфии и кулинарии, чаепитие с чак-чаком, экспресс-тестирование состояния здоровья и кинопоказы.

Как рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, здесь представлены мастер-классы и выставка декоративно-прикладных изделий, выполненных руками Совета ветеранов. Гости могут познакомиться с художественным творчеством, кожевенным мастерством, вышивкой бисером.

Кроме того, организованы консультации по вопросам пенсионного обеспечения, оформления инвалидности, предоставления льгот и компенсаций, получения звания ветерана труда.

«По всем волнующим вопросам по социальной защите, мерам соцподдержки можно получить профессиональную компетентную консультацию», – отметила Зарипова.

Совместно с учреждениями здравоохранения организована работа выездного центра здоровья: можно сделать прививку от гриппа, померить давление, измерить уровень сахара в крови, а также задать вопрос по лекарственной терапии.

«Можно получить очень серьезные консультации, я думаю, это, безусловно, будет полезно для людей старшего поколения», – добавила Зарипова.

Для гостей праздника Центр уникального мастерства предоставил возможность пройти мастер-классы по татарской кулинарии, вышивке по коже и бисером.

«Учитывая, что этот год Президентом Российской Федерации объявлен Годом единства народов России, знакомство с народными промыслами особенно актуально. На мероприятие приглашены бабушки и дедушки с внуками – это связь поколений, полезная для всей семьи», – подчеркнула Зарипова.

Ожидается, что участниками мероприятий станут около тысячи человек. В их числе представители ветеранских организаций крупных предприятий Казани.

«Мы видим очень позитивный, хороший отклик от людей старшего поколения. Особенно им нравятся консультации по мерам соцподдержки и медицинских работников, потому что долголетие должно быть активным, а самое главное – здоровым», – подчеркнула министр.

Эльмира Зарипова привела статистику: сегодня в республике каждый четвертый житель – человек старшего возраста, это порядка 24%. Число долгожителей растет: если несколько лет назад столетний рубеж перешагнули 213 татарстанцев, то сегодня – 335 человек.

В интересах пожилых людей в республике в рамках национального проекта «Семья» действует отдельная программа «Старшее поколение». Она включает два блока: «Активное долголетие» (творчество, спорт, культура, хобби) и систему долговременного ухода для тех, кто нуждается в постоянной посторонней помощи. Сегодня ею охвачено более 6 тыс. татарстанцев.

«Исходя из возможностей и способности к передвижению каждому индивидуально подбирается система ухода, закрепляется помощник по уходу», – пояснила Зарипова.

Она отметила, что это серьезная поддержка и для родственников: помощник дает возможность передышки, благодаря чему около 500 человек ежегодно возвращаются на рынок труда.

«В условиях кадрового дефицита это тоже достаточно важно, потому что, во-первых, и для человека это совершенно иное качество жизни впоследствии. Когда он ухаживает за родственником, теряется и трудовой стаж, и это вопрос дальнейшего пенсионного обеспечения», – заключила Зарипова.

На мероприятии для людей старшего поколения организовано бесплатное консультирование по вопросам трудового права, социальной защиты, здравоохранения и медико-социальной экспертизы.