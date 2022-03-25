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Спорт
25 марта 2022  15:16
Арсений Каримов

В Казани в мае пройдет шоу гимнастов Алексея Немова «Легенды спорта»

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В мае в Казани пройдет шоу гимнастов Алексея Немова «Легенды спорта». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Шоу будет в мае. Мы решили не показывать его в рамках чемпионата России, я думаю, что Алексей сам объявит точные даты представления, когда посетит соревнования в Казани», - заявил спикер.

Напомним, что шоу Алексея Немова изначально планировалось как одно из событий по линии чемпионата России по спортивной гимнастике, который состоится с 6 по 17 апреля в Казани. Но именитый спортсмен станет лишь почетным гостем на соревнованиях.

#спортивная гимнастика #владимир леонов
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