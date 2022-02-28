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Ру Тат
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Происшествия
28 февраля 2022  21:54
Павел Климчак

В Казани в квартире загорелся натяжной потолок, женщина получила ожоги лица

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О возгорании в жилом доме на улице Блюхера сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на первом этаже загорелся натяжной потолок, площадь возгорания составила два квадратных метра.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огонь потушили до прибытия пожарных. В результате случившегося 58-летняя женщина получила ожоги лица и грудной клетки, ее госпитализировали в РКБ. Причина пожара устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #ожоги лица
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