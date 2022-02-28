В Казани в квартире загорелся натяжной потолок, женщина получила ожоги лица

О возгорании в жилом доме на улице Блюхера сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на первом этаже загорелся натяжной потолок, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огонь потушили до прибытия пожарных. В результате случившегося 58-летняя женщина получила ожоги лица и грудной клетки, ее госпитализировали в РКБ. Причина пожара устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.