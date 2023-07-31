В Казани в круглосуточный режим введут получение 10 муниципальных услуг

В Казани в круглосуточном в режиме начнут оказывать 10 муниципальных услуг, при этом личное присутствие граждан не потребуется. Об этом на деловом понедельнике заявил заместитель руководителя городского исполкома Ильдар Шакиров.

Концепция предполагает, что менее чем через два года большинство востребованных населением государственных и муниципальных услуг будут оказываться в непрерывном формате и без личного присутствия, в том числе в МФЦ.

«Заявители смогут решать свои задачи в любой момент времени в один клик, используя интуитивно понятные сервисы. Для этого все этапы от подачи документов до получения результата планируется перевести в электронный вид. При этом граждане смогут по-прежнему при необходимости обращаться в ведомство за услугами», — отметил спикер.

Концепция разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Работа должна быть завершена к концу этого года.

«Ни одна технология не создается раз и навсегда, поэтому руководством страны поставлена сложная, но выполнимая задача — двигаться в работе в режиме 24/7. И поэтому наша цель — выполнить это успешно в поставленные сроки», — резюмировал руководитель исполкома.