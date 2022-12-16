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Происшествия
16 декабря 2022  16:57
Павел Климчак

В Казани в конце рабочей недели образовались 10-балльные пробки

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Сегодня вечером, в последний день рабочей недели, Казань встала в 10-балльных пробках. Самое затрудненное движение наблюдается в центре города, а также на улице Фрунзе, проспекте Ямашева в районе «Ак Барс Арены», на улицах Адоратского и Ершова.

Фото: «Яндекс.Карты»

Также большие пробки на момент публикации на улицах Достоевского в сторону Аделя Кутуя, на Гвардейской, Ленинградской, Петра Витера, а также местами на проспекте Победы и Мамадышском тракте.

Фото: «Яндекс.Карты»

По прогнозу сервиса «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах снизится до 7 баллов к семи часам вечера и до 4 баллов – к восьми вечера.

Фото: «Яндекс.Карты»

 

#пробки
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