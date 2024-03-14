В Казани в конце апреля состоится архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги»

В Казани с 25 по 26 апреля пройдет архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Весенние встречи». Участники обсудят актуальные проблемы архитектурно-строительной области на примере столицы республики и поделятся своим мнением. Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«Основной целью <...> является улучшение взаимодействия между архитекторами, застройщиками и органами местного самоуправления», — сказано в положении.

Организатором выступает Институт развития города, регистрация будет осуществляться на его сайте. Участие бесплатное.