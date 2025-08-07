В Казани в июле снизилась стоимость аренды квартир

В Казани в июле цены на аренду квартир снизились по всем основным типам жилья, сообщает федеральный портал «МИР КВАРТИР». Так, за месяц ставки аренды «однушек» упали на 2,5%, «двушек» – на 4,1%, а «трешек» – на 3,8%.

В Набережных Челнах, напротив, аренда квартир показала рост. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,9%, двухкомнатные – на 0,7%, а трехкомнатные – на 7,7%.

В то же время по России в целом аренда жилья продолжила расти: в среднем однокомнатные квартиры подорожали на 1,2%, двухкомнатные – на 1,4%, трехкомнатные – на 1,6%. Эксперты отмечают, что рынок постепенно готовится к осеннему подъему цен на аренду, когда предложение сокращается, а спрос традиционно возрастает.

«Выбора у арендатора остается все меньше, приходится быстро принимать решения и соглашаться на те условия, которые диктует собственник жилья. Однако в июле ралли только начинается. В августе и сентябре мы ожидаем более выраженной положительной динамики, до 3-5% в месяц», – отметил гендиректор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.