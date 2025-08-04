В Казани в июле подорожал квадратный метр, но упала средняя цена квартир на «вторичке»

В июле в Казани подорожал квадратный метр на рынке вторичной недвижимости. Согласно данным портала «МИР КВАРТИР», его стоимость выросла на 0,3% и составила 183,5 тыс. рублей. При этом средняя цена квартиры снизилась на 1,2% – до 8,7 млн рублей.

Эксперты отмечают, что на рынке царит относительное затишье: часть покупателей ждет окончания сроков банковских вкладов, чтобы вложить сбережения в жилье, а многие предпочитают отложить покупку до снижения ипотечных ставок. На сегодняшний день ставки по ипотеке остаются достаточно высокими, что ограничивает доступность жилья для большинства семей.

«Чтобы восстановить спрос на рынке недвижимости, ставки по жилищному кредитованию должны упасть по крайней мере до 10%. Тогда семья со средним доходом сможет ее себе позволить», – отметил гендиректор портала Павел Луценко.

Он также добавил, что на сегодняшний день основными драйверами продаж остаются альтернативные сделки и льготная ипотека для вторичного жилья в небольших городах.

Рост цен на квадратный метр в Казани в июле оказался ниже среднего по стране – 0,3% против 0,6%, а снижение средней стоимости квартиры связано, скорее всего, с изменением структуры предложения и спроса.

По данным портала, средняя цена квадратного метра по России составила 121,3 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры – 6,5 млн рублей.