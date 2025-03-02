В Казани в феврале продолжили дорожать новостройки, но в 20 городах цены уже упали

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Казань оказалась среди 46 российских городов, где в феврале продолжили дорожать новостройки. Так, за последний зимний месяц «квадрат» в новых домах в столице РТ вырос в цене на 0,2%, до 226 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры увеличилась за тот же период на 0,6%, до 11 млн рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Самый высокий рост квадратного метра зафиксировали в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%), Ульяновске (+2,1%), Смоленске (+1,7%) и Курске (+1,7%). В Москве «квадрат» вырос на 0,9%, в Московской области – на 0,1%.

При этом в 20 городах по итогам февраля стоимость квадратного метра в новостройках снизилась. Самое большое снижение – в Орле (–2,8%), Махачкале (–2,7%), Краснодаре (–1,9%), Иркутске (–1,5%) и Сургуте (–1,5%).

В среднем по РФ метр новостроек прибавил за месяц 0,3% и стал стоить 143 107 рублей.

«Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют во все большем числе городов. Так, в ноябре 2024 года месячный рост составил 1,2%, в декабре – 2,3%, в январе 2025-го – 0,8%, а сейчас, в феврале, – всего 0,3%. Налицо снижение динамики. И если в ноябре прошлого года строящееся жилье подешевело в 9 городах, в декабре – в 10, то в январе этого года – уже в 13, а в феврале и вовсе в 20 городах, – прослеживает тенденцию Павел Луценко, гендиректор упомянутого портала. – Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели ушли с «первички» на «вторичку», а большинство и вовсе «затаились» до лучших времен, держа сбережения на банковских депозитах».