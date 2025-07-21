В Казани в этом году заменят рекордное количество лифтов в МКД

В Казани заменят 459 лифтов в 141 многоквартирном доме, срок службы которых истекает уже в 2025 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Это рекордная цифра. Для сравнения: за три предыдущих года было заменено меньше лифтов, чем мы заменим за один этот. 459 лифтов меняем нынче и 428 лифтов меняли в три предыдущих года», – сказал Гиниятуллин.

Он также отметил, что выполнение программы на сегодня составляет порядка 50%.