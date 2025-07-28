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Общество 28 июля 2025 11:52

В Казани в этом году появится еще 14 «умных» светофоров

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В Казани до конца 2025 года к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключат еще 14 светофоров. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике. В результате общее количество «умных» светофоров в городе достигнет 256.

Кроме того, в рамках пилотного проекта на перекрестке улиц Большой Красной и Толстого уже установили интеллектуальную систему безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. Она распознает пешеходов и предупреждает водителей о присутствии людей на переходе.

Также система фиксирует нарушения – собирает видеоинформацию о тех водителях, которые не уступают дорогу пешеходам.

На пересечении улиц Спартаковской и Ипподромной реализовано еще одно технологическое решение – проекция дорожного знака «Движение без остановки запрещено». Нововведение усиливает визуальное восприятие требований и повышает дисциплину водителей.

По словам Шакирова, применение интеллектуальных решений – часть системной работы по снижению аварийности на дорогах. За последние пять лет число ДТП в Казани сократилось на 28%, а число пострадавших – на 25%. Тем не менее за шесть месяцев текущего года в городе произошло 534 дорожно-транспортных происшествия.

#установка светофоров #Деловой понедельник
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