В Казани в этом году отремонтируют 76 объектов социальной инфраструктуры

В 2026 году в столице Татарстана планируется обновить 76 социальных объектов. Работы охватят школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения, а также медицинские организации. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Илья Коротихин.

Одним из крупнейших объектов стал городской дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша. В прошлом году там завершили первый этап капремонта: укрепили фундамент и несущие конструкции, обновили кровлю и окна. В 2026 году стартует второй этап – модернизация инженерных сетей и черновые отделочные работы.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» начался капремонт школы №89 на улице Академика Лаврентьева. Здесь обновят кровлю, входную группу и систему отопления, заменят окна и двери, приведут в порядок актовый зал и профильные кабинеты с новым оборудованием и мебелью.

Летом продолжится ремонт школы №130 имени Сергея Ашихмина с акцентом на благоустройство территории.

В 11 школьных пищеблоках на общую сумму 260,5 млн рублей обновят инженерные сети и проведут отделочные работы. В списке – школы №25, №67 и №168, лицеи №145 и №177, гимназии №1, №3, №19, №52, №179 и №180. В этом году также завершат капремонт здания Дома учителя на улице Подлужной.

На обновление спортивных объектов направят 177,6 млн рублей. На стадионе «Ракета» продолжаются работы по инженерным сетям, фасаду, утеплению кровли, ремонту раздевалок и кабинетов. В спорткомплексе «Ватан» обновят покрытие баскетбольного зала, а в спортшколе «Стрела» капитально отремонтируют вентиляцию. На базе лыжно-биатлонного комплекса «Снежный барс» появятся трибуны, модульный КПП, туалетные модули и ливневая канализация.

Учреждения культуры также ждут обновления. В библиотеке на улице Побежимова закупят современное оборудование и мебель в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Отремонтируют ещё пять государственных учреждений: школы-интернаты №4 и №7 для детей с ОВЗ, школу №172 для детей с ОВЗ, Республиканский центр «Навигатор» и Дербышкинский детский дом-интернат.

В сфере здравоохранения работы ведутся на шести объектах: Госпиталь для ветеранов войн, Городская клиническая больница №12, роддом, женская консультация ГКБ №7, стационарные блоки Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова, ЦГКБ №18 и стационар ГКБ №16.

Кроме того, капитально обновят восемь пунктов раздачи детского молочного питания на базе детских поликлиник и больниц в разных районах города.

Параллельно продолжается ремонт образовательных учреждений. Уже завершён актовый зал лицея №83, продолжаются работы в отдельно стоящем здании лицея №170 для занятий кикбоксингом. Также обновят центр детского творчества в посёлке Дербышки и здание детского сада на улице Березовой, не эксплуатировавшееся более пяти лет.