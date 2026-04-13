В Казани в этом году откроют новый Центр инклюзии «Ярдэм»

В Казани завершается строительство нового Центра инклюзии «Ярдэм», который станет одним из крупнейших реабилитационных пространств для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объект создается рядом с бульваром на улице Серова и будет интегрирован в единую городскую среду.

Сегодня реабилитационный центр «Ярдэм» уже работает при мечети, однако его возможности ограничены. Новый комплекс позволит значительно расширить объем помощи и сделать реабилитацию более доступной.

«Сейчас центр работает в небольшом формате, но спрос очень высокий. С открытием нового Центра инклюзии мы сможем увеличить возможности помощи людям как минимум в три раза – это и проживание, и занятия, и полноценная реабилитация», – отметила директор центра «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

По ее словам, в действующем центре одновременно могут находиться около 60 человек, из них 30 – с проживанием. При этом поток желающих значительно выше: на одно место претендуют десятки человек, а ожидание может занимать годы.

Новый центр позволит не только увеличить пропускную способность, но и качественно изменить подход к реабилитации. В одном пространстве будут объединены медицинские, образовательные и социальные функции. Центр будет рассчитан как на жителей Казани, так и на приезжих из других регионов. Для них предусмотрено проживание, сопровождение и комплексная программа восстановления.

Попасть на реабилитацию можно по заявке: необходимо обратиться в фонд «Ярдэм», подать документы и встать в очередь. Далее распределение идет в порядке ожидания, поскольку спрос на программы центра остается высоким.

Внутри разместятся специализированные помещения для разных направлений реабилитации. В частности, появятся залы лечебной физкультуры, массажные кабинеты, комнаты психологической разгрузки, а также бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров. Комнаты отдыха будут оборудованы в том числе двухъярусными кроватями – для размещения сопровождающих.

Отдельное внимание уделят сенсорной среде: предусмотрены пространства с регулируемым светом и звуком для людей с различными нарушениями восприятия – как для незрячих, так и для слабослышащих.

В центре также появится кабинет домоводства, где людей с инвалидностью будут обучать базовым бытовым навыкам – от приготовления пищи до самостоятельного обслуживания в повседневной жизни.

«Очень важно научить человека базовым вещам – приготовить еду, обслуживать себя. Незрячие, например, часто боятся лишний шаг сделать. А здесь они получают навыки, которые позволяют им быть более самостоятельными в повседневной жизни», – рассказал сотрудник фонда «Ярдэм» Давид Погосян.

Отдельные помещения оборудуют для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна – с мягкими покрытиями и безопасной средой для двигательной активности.

В центре также появится зал для мероприятий, где будут проходить встречи, лекции, кинопоказы и завершения реабилитационных курсов. Это позволит отказаться от аренды сторонних площадок и сосредоточить всю деятельность в одном месте.

Также центр оснастят современным оборудованием для реабилитации, включая технологии с элементами искусственного интеллекта. По словам представителей фонда, здесь будут применяться уникальные тренажеры и аппаратные комплексы, аналогов которым в России немного – они позволяют вовлекать пациента в игровой процесс и одновременно восстанавливать двигательные функции через цифровую среду.

По словам представителей фонда, строительство ведется при поддержке меценатов, однако конкретные суммы и имена инвесторов не раскрываются.

Центр станет частью единого общественного пространства: территория будет открытой, без заборов, и соединится с бульваром на улице Серова. Здесь появится благоустроенный вход с озеленением, фонтаном и пешеходными маршрутами.

«Здесь будет основной вход в центр, и вся территория станет единой – без барьеров и заборов. Это будет открытое пространство, доступное и для жителей города, и для тех, кто проходит реабилитацию», – добавила Малика Гельмутдинова.

Открытие центра запланировано на 2026 год. Предположительно, пробный запуск может состояться летом, однако точная дата пока не определена.