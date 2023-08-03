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Турецкий аналог IKEA не откроется в Казани в этом году
Турецкий аналог IKEA не откроется в столице Татарстана в этом году. Тем не менее, как отметили в пресс-службе Kelebek, Казань является для них стратегически важным и привлекательным городом для работы.
«Планы, безусловно, есть, но конкретных точек, что мы в Казани где-то открываемся – пока такой информации нет», – рассказали РБК в компании.
Кроме того, в Kelebek пока не поступало приглашения от администрации города, а сроки открытия торговых точек, как и вопрос выбора площадок для них, нужно обсуждать индивидуально. Это небыстрый процесс со множеством своих нюансов.
Турецкий бренд Kelebek, основанный в 1935 году, первые 50 лет производил фанеру для крыльев самолетов и лишь затем занялся изготовлением мебели, текстиля и товаров для дома. На сегодняшний день известно о планах компании открыть 100 новых магазинов в городах с населением 500 тыс.человек. Первую торговую точку в России компания открыла в Москве 26 июля.
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