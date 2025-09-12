В Казани в эти выходные организуют бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Казани смогут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства 13 и 14 сентября. Мобильные пункты вакцинации разместят в пяти поселках города и в Салават Купере. Об этом сообщает пресс-центр Мэрии Казани.

13 сентября с 9:00 до 11:00 владельцев питомцев ждут в поселке Кадышево (ул. Р. Зорге, 6б), с 10:00 до 12:00 – в поселке Займище (пер. Бирюзовый, 5), а с 14:00 до 16:00 – около дома №55 на ул. Куземетьевской в поселке Куземетьево. Также с 10:00 до 15:00 вакцинация пройдет в поселке Краснооктябрьский (ул. Центральная, 1).

14 сентября вакцинация состоится с 10:00 до 12:00 возле дома №9 на ул. Наиля Юсупова в Салават Купере и с 14:00 до 16:00 – в поселке Залесный (ул. Тасма, 36).

Одновременно с прививкой животных можно пройти процедуру чипирования и регистрации. Владельцам необходимо иметь паспорт владельца собаки с отметкой о регистрации, ИНН и ветеринарный паспорт.

Госветобъединение Казани напоминает, что государственные ветеринарные клиники работают ежедневно, включая выходные. Подробности можно уточнить по телефону: +7 (843) 295-08-49.