В Казани в экзаменационном марафоне примут участие 18 тыс. учеников

В Казани к государственной итоговой аттестации допущены 11 тыс. 641 учеников девятых классов и 6101 одиннадцатиклассников. Для проведения экзамена подготовлены 140 пунктов: 25 пунктов ЕГЭ, 44 — ОГЭ, семь пунктов — ГВЭ, 64 пункта проведения экзаменов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник Управления образования города Казани Ирек Ризванов.

«Очередной учебный год завершился для 148 тыс. учащихся. Его окончание стало запоминающимся благодаря праздникам „Последнего звонка“ и „Дня защиты детей“ собравшим в Казанском Кремле тысячи юных казанцев и их родителей <...> Учеников младших классов ждет три месяца беззаботного отдыха, а для старшеклассников настала жаркая пора», — отметил в своем выступлении Ризванов.

Экзамены продлятся до 2 июля. С 12 по 17 июля предусмотрен дополнительный период — для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты.

«Эпидемиологическая обстановка внесла изменения в правила итоговой аттестации. Если до пандемии для аттестации требовалось сдать обязательный ЕГЭ по русскому и математике, то теперь документ об среднем общем образовании можно получить, сдав государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике <...> Этот формат аттестации могут выбрать те, которые не планируют поступать в вуз», — объяснил докладчик.

В Казани ГВЭ сдадут 231 ученик.

Выпускникам, которые собираются получить высшее образование, необходимо сдавать для этого ЕГЭ, для получения аттестата достаточно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.

«ЕГЭ по предметам будет проведен в штатном режиме. Выпускник может выбрать любое количество предметов», — уточнил Ризванов.

По словам спикера, самые популярные дисциплины у выпускников для сдачи ЕГЭ — это профильная математика, обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология, английский язык и химия.

По предварительным данным, на аттестат государственного образца с отличием претендуют 829 (13,6%) учеников 11 класса (в 2020 году — эта цифра составляла 779 — 12,59%). В этом году для медали, кроме отличных итоговых отметок, выпускнику необходимо получить не менее 70 баллов по обязательному русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем остальным предметам. А ГВЭ по русскому языку и математике нужно сдать на отлично.