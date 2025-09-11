В Казани в день выборов организуют спецподачу автобусов и усиленную работу метро

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В единый день голосования, 14 сентября, в связи с проведением массовых мероприятий изменят график работы общественного транспорта. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

В частности, с 19.00 до 23.30 метрополитен будет работать как в часы пик рабочего дня – с сокращенными интервалами между поездами.

Кроме того, начиная с 20.30 (после завершения праздничных мероприятий) от остановки «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы жителей будут развозить автобусы по девяти маршрутам: №6, 22, 30, 33, 35а, 47, 72, 74 и 89.

От остановки «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов будет организовано движение по 13 автобусным маршрутам: №6, 10а, 15, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 60, 62, 75 и 89.

Помимо этого, участникам выборов будет предоставлен бесплатный проезд по специальным браслетам. «Браслет должен быть надет на руку и предъявлен при входе», – напомнили в городском Комитете по транспорту.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.