В Казани в День семьи организуют три площадки для знакомств

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в музеях Татарстана будут работать три площадки знакомств. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В День семьи, любви и верности площадки для знакомств будут организованы в Национальном музее, Казанском Кремле, а также в музее изобразительных искусств», – сказала она.

Кроме того, на указанных площадках в этот день влюбленные смогут сделать предложение руки и сердца своим невестам.

«Предлагаю воспользоваться уникальной возможностью и сделать предложение, единственное в своей жизни, самой любимой, самой верной, самой красивой женщине на свете и стать счастливой супружеской парой», – пригласила татарстанцев Нигматуллина.