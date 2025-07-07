В Казани в День семьи, любви и верности марш Мендельсона прозвучит для 64 пар

В столице Татарстана в День семьи, любви и верности 64 пары молодоженов официально зарегистрируют свой брак. Об этом сообщила сегодня на деловом понедельнике начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина.

«Считается, что союз, созданный в этот день, будет счастливым, долгим и прочным. Поэтому завтра регистрации брака состоятся в Центре семьи «Казан» и в других отделах Управления ЗАГС Казани, так как многие молодожены изъявили желание зарегистрировать свой брак именно в День семьи. Марш Мендельсона прозвучит в этот день для 64 пар», – отметила докладчица.

Она напомнила, что День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года, хотя официально был учрежден только в 2022 году. По ее словам, этот праздник напоминает о важности семейных ценностей, а также символизирует единство, гармонию и взаимопонимание.