В Казани в День российской науки прошел концерт с участием ученых и преподавателей вузов

В Казанском государственном институте культуры в День российской науки прошел концерт «Звезды науки». На сцену с творческими номерами вышли ученые Академии наук Татарстана и преподаватели вузов республики.

«Рад вместе с вами встречать День российской науки на гостеприимной земле Татарстана. Сегодня очень насыщенный день. Сначала мы награждали ярких уважаемых ученых. Завершая праздник, хочется сказать, что наука и культура сильно переплетены друг с другом. Без творческого вдохновения не рождаются научные открытия», – обратился к зрителям и артистам заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Правительства РФ, ответственный секретарь комиссии по научно-технологического развитию РФ Антоний Швиндт.

Он пожелал ученым Татарстана крепкого здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего.

В течение часового концерта зрители увидели множество различных номеров от ученых и преподавателей республики. Оказалось, что среди них – певцы, танцоры и даже мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу.

«Ученый – творческий человек. Вот вам ученые в данном формате. Из года в год мы прогрессируем. Сегодня в дуэте спели, например, директора двух институтов Академии наук. Творчество – это то, что нас всех объединяет», – добавил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Многие номера зрительный зал встречал стоя. Например, «Мин яратам сине, Татарстан» и «День Победы» гости пели вместе с артистами.

«В день российской науки все научное сообщество показало свои самые яркие таланты. Для исследований всегда необходимы творческое вдохновение и креативное мышление. Все это позволяет и дальше развивать нашу страну», – подчеркнула ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.