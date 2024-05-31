В Казани в день Пушкина откроется выставка питерских художников «Город гения»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, откроется выставка к 225-летию «солнца русской поэзии». В проекте «Город гения» будут представлены около сотни работ троих петербургских художников – Анатолия и Людмилы Давыдовой, а также Андрея Бодрова.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

В одном из залов второго этажа галереи посетители увидят городские пейзажи со старыми домами и дворами Санкт-Петербурга и по большей части портреты русских писателей и поэтов, связанных с городом на Неве. Среди них Пушкин, Гоголь, Блок, Цветаева, Пастернак, Ахматова, Мандельштам и т.д. Тем самым соавторы выставки напомнят, что Петербург – особый город, кладезь и магнит для творческих людей.

Анатолий Давыдов (1923 – 2009) – известный художественный педагог и художник старшего поколения, получивший признание благодаря работам-посвящениям родному Санкт-Петербургу, а также Пушкину, Есенину, Достоевскому, Лермонтову, Гумилёву, Грину и т. д. Только Пушкина он выполнил более десяти портретов – маслом, темперой, карандашом, в литографии и офорте.

До Казани выставка «Город гения» побывала в нескольких городах, в том числе в Туле и Ростове. А впервые она была показана еще в 2016 году в Госмузее Пушкина по инициативе директора Исаакиевского собора Юрия Мудрова.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

«Презентуют выставку в столице Татарстана Людмила Давыдова и Андрей Бодров. Людмила – ученица Анатолия Давыдова, которая затем стала его женой», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Мажорные пейзажи и натюрморты Людмила Давыдова пишет на живописных холстах и картонах. Часто это Пушкинские места. Андрей Бодров художник и инженер. Он создает произведения в сложнейших графических техниках: сухая игла, акватинта, офорт. Он же – куратор выставки «Город гения» в Казани.

На выставке будут представлены как произведения из собраний авторов, так и их работы, вошедшие в частные собрания, а также из собрания Музея ИЗО Татарстана.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

«Несколько работ авторы выставки передали в дар нашему музею некоторое время назад», – уточнили в пресс-службе.

Увидеть «Город гения» в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана можно будет до 28 июля.