В Казани в честь Рамадана запустят бесплатный автобус по городу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ повторит акцию по предоставлению бесплатного проезда жителям и гостям Казани в честь священного месяца Рамадан. Один из автобусов маршрута №30 в течение дня будет возить пассажиров бесплатно. Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ рассказал руководитель фонда «Закят» Булат Марданов.

«В 2023 году впервые была проведена эта акция. В честь месяца Рамадан автобус по маршруту №30 возил пассажиров бесплатно. Благотворительная акция привлекла около 800 человек. Таким образом, фонд “Закят” привлек внимание граждан к теме благотворительности и призвал к совершению добрых дел. В этом году также ожидается организация благотворительного рейса в Рамадан», — анонсировал руководитель фонда «Закят».

По словам Булата Марданова, в прошлый Рамадан акция очень понравилась гостям столицы Татарстана. «Поэтому мы решили ее продолжить. Планируем, что в пятницу один из автобусов в течение дня будет бесплатным. 30-й автобус — один из самых длинных маршрутов в нашем городе. Мы рассматривали разные варианты: трамвай, троллейбус и так далее. Обслуживающее 30-й маршрут ПАТП — самое удобное для сотрудничества», — пояснил Булат Марданов.

«Автобус будет украшен баннерами, шарами. Сотрудники фонда “Закят” будут рассказывать пассажирам о красоте исламской религии, о месяце Рамадан, о важности оказывать внимание нуждающимся», — уточнил спикер.

Рамадан в этом году начнется 11 марта, первый таравих-намаз состоится 10 марта после ночного намаза. В мечетях Татарстана таравих-намаз по ханафитскому мазхабу совершается в объеме 20 ракагатов. Месяц Рамадан продлится тридцать дней и завершится 9 апреля.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.