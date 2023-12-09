В Казани в честь Дня Героев Отечества возложили цветы к мемориалу в Парке Победы

В Парке Победы Казани в честь дня Героев Отечества общественные деятели, активисты, молодежные и ветеранские обьединения возложили цветы к мемориалу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Командир поискового отряда «Химик» КНИТУ Станислав Дунюшкин рассказал «Татар-информу», что его отряд занимается увековечиванием памяти бойцов годов Великой Отечественной Войны и других вооруженных конфликтов.

«Помнить и чтить память предков необходимо не только в памятные даты. Памятные дни – это показатель для всего общества, часть из которого, возможно, не знает каких-то моментов истории. Мы же чтим память предков всегда, круглогодично, выезжаем в экспедиции на раскопки, находя этих бойцов, которые, когда-то отдали за нас жизни», – сказал он.

Также мужчина отметил, что память о героях надо чтить вне зависимости от того сложного времени, в которое этим людям приходилось стать героями.

«Они были готовы отдать жизнь за свое Отечество и я считаю, что это достойный поступок, и такие поступки никто и никогда не должен забывать», – подытожил мужчина.

Напомним, что Президент России Владимир Путин во время обращения в честь Дня Героев Отечества отметил героизм и доблесть граждан Отечества и подчеркнул, что характер российского народа во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю

«Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу. Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», – сказал Владимир Путин.