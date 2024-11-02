В Казани в честь 30-летия КИУ открылась выставка «Креатив, инициатива, успех»

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

Казанский инновационный университет был основан в 1994 году как Институт экономики, управления и права. Свою историю вуз начинал с трех направлений подготовки, а сейчас, спустя 30 лет, университет является крупным научно-образовательным комплексом, где обучаются студенты из 82 регионов России.

Сегодня университет – это колледж, шесть факультетов, пять научно-исследовательских институтов, две федеральные инновационные площадки.

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

Выставка «КИУ - креатив, инициатива, успех», посвященная 30-летней истории развития и становления Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, открылась в Казани в Национальном музее РТ.

На ней представлены уникальные экспонаты - личные вещи основателя университета и первого его ректора Виталия Гайнулловича Тимирясова, публикации, книги и достижения научных школ КИУ, представлена социальная и воспитательная работа вуза, находки поискового отряда КИУ времен Великой Отечественной войны, флаг КИУ, побывавший на МКС. В торжественном открытии выставки принял участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

«Не каждый негосударственный вуз отмечает свой юбилей, историческую дату в таком прекрасном здании - государственном музее республики. Это значит, что путь, пройденный вузом, заслуживает внимания и похвалы. 30 лет тому назад Институтом экономики, управления и права (так изначально назывался вуз) открыл его первый ректор - Виталий Гайнуллович Тимирясов. Вуз выстоял в самые сложные, 90-е годы», - рассказал журналистам Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что КИУ - негосударственный вуз, где гармонично сочетаются классическая и инновационная формы обучения, используются современные технологии. Основу новому направлению, не побоявшись возможных трудностей, заложил Виталий Гайнуллович. Сегодня мы видим результаты этого труда.

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

«Сейчас дело Виталия Гайнулловича продолжает его дочь - Асия Тимирясова - кандидат экономических наук, ученый, прекрасный руководитель, председатель общественного совета Министерства образования и науки РТ», - подчеркнул Хадиуллин.

В Казанском инновационном университете имени В.Г.Тимирясова преподается более 135 образовательных программ, по девяти из них выделены бюджетные места. Вуз разработал более 630 образовательных программ дополнительного образования для детей и взрослых. Министр образования и науки РТ особо отметил инклюзивное направление образования в КИУ. Здесь работают педагоги и психологи - наставки молодых людей с особенностями развития.

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

Экспозицию уникальной выставки открывает стенд, посвященный его основателю и первому ректору Виталию Гайнулловичу Тимирясову. Более 50 лет жизни ученый посвятил развитию образования и науки. Здесь представлены его личные вещи, наградные документы, по которым можно проследить весь его жизненный путь.

Отдельный стенд посвящен издательству «Познание» с богатейшей историей. За все время работы здесь издано более 2 тыс. монографий и учебников. Также представлены разнообразные научные школы, которые действуют в университете. Их работа направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона, противодействие коррупции и экстремизму, цифровую трансформацию, инклюзивную педагогику. Отдельные стенды посвящены воспитательной работе.

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

«Нам есть, чем гордиться. Наши студенты активны, инициативны и креативны. Они - неоднократные победители и призеры республиканских, всероссийских и международных соревнований, в том числе движения «Молодые профессионалы», - отметила ректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Асия Тимирясова.

На выставке можно увидеть первый флаг Института экономики, управления и права и современный флаг, который возили на МКС, что подтверждено соответствующими печатями. Флаг вуза космонавты брали с собой в полет.

15 лет в КИУ работает поисковый отряд «Красная стрела». На экспозиции, посвященной патриотической работе, представлены уникальные находки поисковиков - вещи бойцов, ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба КИУ им.В.Г.Тимирясова

Особое внимание посетителей привлекает интерактивный стенд. Разработанная студентами и учеными вуза нейронная сеть по фотографии человека буквально за 40 секунд подбирает подходящий исторический образ.

«Наша лаборатория занимается развитием искусственного интеллекта. Одна из наших разработок предсказывает абитуриентам по внешнему виду их будущую профессию», - пояснил заведующий лаборатории Айдар Зайнуллин.

Также на выставке представлена яркая жизнь студенческих и спортивных коллективов КИУ, которые стали многократными победителями республиканских и российских соревнований и конкурсов.

В завершении торжественной церемонии выставки в дар национальному музею были переданы книги, написанные и изданные коллективом КИУ.

Выставка «КИУ - креатив, инициатива, успех» продолжит работу до 17 ноября.