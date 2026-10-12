В Казани на чемпионате «Битва роботов» выступят 36 команд из 11 стран

Полуфинал и финал международного чемпионата «Битва роботов» пройдут на форуме Kazan Digital Week. В этом году организаторы получили 313 заявок из 16 стран, а к соревнованиям допустили 144 команды, сообщила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова на пресс-конференции ТАСС.

«В этом сезоне выступят команды из России и еще десяти стран – мы расширяем нашу географию. В этот раз с нами гости и участники из Саудовской Аравии, США, Чили и Эквадора», – сказала Черкесова.

Соревнования пройдут в двух категориях: роботы весом до 110 кг и мини-роботы весом до 1,5 кг. В первой категории выступят 64 команды, во второй – 80. В этом году организаторы снизили минимальный возраст участников с десяти до восьми лет.

По итогам четырех отборочных этапов 36 команд встретятся в Казани в полуфинале и финале чемпионата. Призовой фонд соревнований составит 6,6 млн рублей.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин отметил, что республика развивает площадки для занятий робототехникой и инженерными дисциплинами. Филиалы IT-парка открыты в 31 из 45 муниципальных образований республики. Одно из ключевых направлений их работы – битва мини-роботов, которая помогает школьникам развивать инженерные навыки и осваивать конструирование.

Помимо международного чемпионата, в Казани пройдет открытый турнир по битве мини-роботов. Участники от восьми до 17 лет смогут побороться за два трофея – кубок Раиса Республики Татарстан и кубок Kazan Digital Week.