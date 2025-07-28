В Казани в августе пройдут два концерта, посвященных сохранению семейных ценностей

Фестиваль «Сказка в каждой ноте: семейные вечера искусства» от Центра творческой молодежи «Идиллия Арт» состоится в августе в Казани. Фестиваль пройдет в рамках проекта «Сказка в каждой ноте: семейные вечера искусства», который реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Основной целью мероприятия является сохранение семейных ценностей.

В программе фестиваля – два концерта, сочетающих в себе музыку, песочную анимацию и художественное слово. Зрители окунутся в атмосферу любимых сказок детства Г. Тукая, П. Бажова и С. Козлова – «Водяная», «Шурале», «Серебряное копытце», «Ежик в тумане».

Воплощать сказку на сцене будут мастер художественного слова и оперная певица Асия Мустафина, мастер песочной анимации Ляля Явкина, а также оркестр «Идиллиум» под управлением Ильназа Дудкина.

«Мы рады представить новый проект нашего Центра, который посвящен сохранению семейных ценностей. Искренне благодарим партнеров проекта: команды Парков и скверов и Культурного центра им. А.С. Пушкина за поддержку нашей идеи и ее воплощение. И, конечно, спасибо информационным партнерам, которые нас поддержали – Управление культуры, Молодежный парламент при Государственном Совете РТ, портал "Продетки.ру"», – сообщила главный организатор фестиваля, президент АНО «Идиллия Арт» Аделия Зарифуллина.