В Казани в августе пройдет первенство мира по плаванию FINA среди юниоров

В Казани в августе этого года пройдет юношеское первенство мира по плаванию под эгидой FINA. На него приедут около 850 спортсменов из 120 стран. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Юниоры со всего мира, будущее мирового плавания приедет к нам в Татарстан. Это будет большое соревнование. Мы взялись за этот турнир, потому что понимаем, что через три года именно эти спортсмены могут приехать в составе своих сборных на чемпионат мира по плаванию, который запланирован в Казани на 2025 год», — отметил министр.

Леонов пояснил, что турнир поможет юным спортсменам познакомиться с городом, республикой и страной.

Кроме того, глава Минспорта РТ напомнил, что на этот год в Казани запланировано проведение этапов мировой серии FINA по синхронному плаванию и прыжкам в воду, а также чемпионата мира по плаванию на короткой воде (оно намечено на декабрь).