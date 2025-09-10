В Казани в августе подешевела аренда трехкомнатных квартир

В Казани по итогам августа 2025 года ставки аренды трехкомнатных квартир снизились на 2%, до 50,4 тыс. рублей в месяц. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

При этом ставки аренды двушек выросли на 4,5%, до 43,1 тыс. рублей в месяц, а однокомнатных квартир – на 8,3%, до 33,7 тыс. рублей.

Также аналитики привели данные о ставках аренды квартир в Челнах. Согласно статистике, в Автограде аренда трехкомнатных квартир подешевела на 6,6%, до 41,7 тыс. рублей.

Однако в городе подорожал съем двушек (+12%, до 35,4 тыс.) и однушек (+13,7%, до 28,5 тыс.).

Отмечается, что в августе 2025 года аренда однушек подорожала в 60 городах из исследованных 70, в 10 подешевела. Двухкомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 50 городах, а наем трешек вырос в цене в 38 городах, упал в 31 городе, в одном остался прежним.

Сильнее всего за месяц аренда подорожала в Белгороде, где за «однушки» просят на 16,4% больше, чем в июле, за «двушки» – на 6,5%, за «трешки» – 22,3%. Также существенно выросли арендные ставки во Владивостоке (+11,3%, +17,7% и +13,2%), Владимире (+10,1%, +16,5% и +14,4%) и Ленинградской области (+14,8%, +14,7% и +5,8%).

Самое большое падение ставок наблюдалось в Новокузнецке (–1,3%, –4,5% и –5,7%), Краснодаре (–0,9%, –4,1% и –4,4%) и Оренбурге (–2,8%, –1,6% и –4,8%).

В Москве арендовать однушку по итогам августа стало дороже на 2,9%, двушку – 3,3%, а трешку – на 4,9%.

По словам гендиректора портала Павла Луценко, в 2025-м активный сезон на рынке аренды начался менее бурно, чем в прошлом.

«Как мы помним, в 2024 году была отменена широкая программа льготной ипотеки на первичном рынке, и люди стали переориентировать свои стратегии с покупки жилья на его аренду. В этом году таких глобальных перемен нет, поэтому и динамика более спокойная», – объяснил эксперт.