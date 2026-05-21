В Казани в апреле зафиксировали стагнацию цен на вторичное жилье

В апреле цены на вторичное жилье в столице Татарстана практически перестали расти – медианная стоимость квадратного метра осталась на уровне марта и составила 206 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты тематического поиска «Яндекса» по квартирам на основе анализа, выполненного нейросетью. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

Если в марте стоимость «квадрата» в столице Татарстана выросла на 1,7%, то в апреле динамика составила 0%. При этом медианная полная стоимость квартиры увеличилась лишь на 0,2% – до 10 млн рублей. Средняя площадь выставленного на продажу жилья составила 50,3 кв. метра.

Несмотря на замедление роста, Казань по-прежнему остается одним из самых дорогих городов-миллионников по стоимости вторичного жилья. По уровню цен за квадратный метр столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

В целом по России вторичный рынок жилья в апреле перешел к более сдержанной динамике после мартовского роста. В городах с населением свыше 500 тыс. человек медианная стоимость квадратного метра выросла на 1% – до 142 тыс. рублей. Число городов со стагнацией цен увеличилось с семи до десяти.

Среди крупных городов, где цены на вторичное жилье практически не изменились, оказались также Балашиха, Махачкала, Тольятти и Ярославль.

Согласно выводам нейросети, стабилизация цен не обязательно означает начало снижения стоимости жилья.

«Вторичный рынок по-прежнему сильно зависит от ключевой ставки: как правило, при ее снижении ипотека становится доступнее, спрос на готовое жилье растет, а вместе с ним начинают расти и цены. Поэтому в ближайшие месяцы ситуация на рынке будет всё сильнее зависеть от конкретного города, объема предложения и типа жилья», – говорится в документе.