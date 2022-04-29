На видео сняли горящий строящийся дом в Аметьево, столб дыма поднялся над городом

В распоряжении «Татар-информа» оказались фотографии с огромным столбом дыма, поднимающимся над Казанью. В данный момент его видно практически из любой части города.

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поселке Аметьево загорелся строящийся дом по адресу Моторная, 24. Угрозы распространения огня на соседние дома нет. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Сообщение о пожаре поступило в 13.52 по номеру вызова пожарной охраны 101.

В скором времени в социальных сетях появилось видео непосредственно с самим домом, на котором видно, что огонь охватил здание полностью: как изнутри, так и снаружи.

«Горел утеплитель и стройматериалы на вентилируемом фасаде строящегося частного дома. В 14.11 локализация возгорания на площади ориентировочно 50 квадратных метров», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.