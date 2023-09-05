В Казани в 33-й раз пройдут Дни татарской молодежи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 13 по 17 сентября в столице Татарстана пройдут Дни татарской молодежи. Форум в этом году проводится уже в 33-й раз. Об изменениях в программе, участниках, мероприятиях организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Дни татарской молодежи — это традиционное, очень важное для нас событие и содержательная работа с молодыми представителями татар из разных регионов России. Целью является объединить татарские молодежные организации в регионах для усиления совместной работы по сохранению татарской культуры, образования, татарского языка и самобытных традиций», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году форум соберет участников в возрасте от 18 до 23 лет из 23 регионов. По словам директора молодежного центра «Идель» Наили Галеевой, делегаты прошли отборочный этап.

«„Идель” много лет активно работает с организациями. Участники форума проходят процесс отбора. Для этого мы связываемся с региональными автономиями и обсуждаем кандидатов с их лидерами. Мы даем возможность участия даже самым молодым организациям. Например, в Новосибирске всего несколько месяцев назад появилась новая региональная организация, они нам позвонили и получили путевки. Мы хотим дать возможность каждому», — рассказала Наиля Галеева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спикер также назвала самые активные регионы. «Свердловская область последние три года очень активная, они привозят по 15 человек. Молодые татары Ульяновской, Оренбургской, Тюменской областей очень активны. В некоторых регионах работают по две-три организации. Они, как правило, ведут деятельность самостоятельно. А в Тюмени руководители трех организаций объединились и вместе получили путевку. Из Тюмени в этом году приедут десять человек», — пояснила она.

Торжественное открытие Дней татарской молодежи пройдет 13 сентября в парке «УРАМ», начало запланировано на 13.00. Перед гостями выступят певец Ильгиз Шайхразиев и другие артисты.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Специалист центра «Идель» по делам молодежи, куратор проекта Салават Кадыров рассказал об изменениях в программе.

«Молодым татарам из регионов больше интересна самобытность, которая сохраняется в Татарстане. Например, традиционные игры „аулак өй”, в которые издавна играли наши бабушки и дедушки в деревнях. Они хотят знать, как они проводились в Татарстане, потому что в регионах эти обычаи сохранились в немного измененном виде. Мы им представим аутентичные версии. Составляя программу, мы взяли самое лучшее из прежних лет и внесли также изменения. Новшество этого года — предусмотрена отдельная закрытая программа для руководителей региональных организаций», — объяснил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Программа Дней татарской молодежи включает мастер-классы и занятия по татарскому языку, вокалу, танцам, татарской культуре и традициям. Также гости встретятся с писателями и поэтами, работниками культуры, представителями органов исполнительной власти, депутатами Государственной Думы РФ и Государственного Совета РТ. Гости также поучаствуют в танцевальном проекте мэрии Казани «Хәрәкәттә бәрәкәт», посмотрят концерт и пообщаются с музыкантами, играющими на традиционных инструментах.

В рамках форума также пройдут конкурсы «Идел кызы», «Идел егете», «Идел моңы», «Бию йолдызы», будет выбран лидер Дней татарской молодежи.