news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 июля 2025 16:30

В Казани в 30-градусную жару загорелась легковушка

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в Госавтоинспекцию Казани поступили сразу два сообщения о возгорании автомобилей.

Первый случай произошел на парковке гипермаркета METRO, расположенного на улице Мулланура Вахитова. По данным ведомства, произошло самопроизвольное возгорание автомобиля Opel. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Кроме того, в диспетчерскую службу полка ДПС поступило сообщение о возгорании грузовика «КАМАЗ» на улице Айрата Арсланова. При прибытии на место происшествия признаков возгорания обнаружено не было. Выяснилось, что во время движения произошел обрыв патрубка, и вытекшая жидкость попала на коллектор.

Автоинспекторы напоминают водителям о важности регулярного технического обслуживания автомобилей, особенно в условиях высокой температуры.

#госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025