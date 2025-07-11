В Казани в 30-градусную жару загорелась легковушка

Сегодня в Госавтоинспекцию Казани поступили сразу два сообщения о возгорании автомобилей.

Первый случай произошел на парковке гипермаркета METRO, расположенного на улице Мулланура Вахитова. По данным ведомства, произошло самопроизвольное возгорание автомобиля Opel. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Кроме того, в диспетчерскую службу полка ДПС поступило сообщение о возгорании грузовика «КАМАЗ» на улице Айрата Арсланова. При прибытии на место происшествия признаков возгорания обнаружено не было. Выяснилось, что во время движения произошел обрыв патрубка, и вытекшая жидкость попала на коллектор.

Автоинспекторы напоминают водителям о важности регулярного технического обслуживания автомобилей, особенно в условиях высокой температуры.